اسم جديد يُشعل انتخابات النصر السعودي

كشفت مصادر مقربة من نادي النصر السعودي أن الانتخابات المقبلة ستشهد تقدم، نصر النصر، على مقعد الرئيس لأربع سنوات المقبلة.

وتقدم نصر من قبل لانتخابات النصر السعودي في عام 2019، ولكن انتهت الانتخابات بفوز الرئيس المقال مؤخرًا صفوان السويكت.

وقررت ووزارة الرياضة السعودية، حل مجلس إدارة نادي النصر السعودي، برئاسة صفوان السويكت؛ بعد اكتشاف تجاوزات إدارية وقانونية ومالية ضخمة.

شروط الترشح لانتخابات النصر السعودي

وكان نادي النصر السعودي قد أعلن شروط الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي، والمقرر إقامتها في الأول من إبريل المقبل، وذلك بعد رحيل مجلس إدارة صفوان السويكت رئيس النادي السابق.

وأوضح النصر السعودي أن المرشح على رئاسة أو عضوية النادي يجب أن يكون عمره بين 25 و65 عامًا وأن يكون حاصلًا على مؤهل علمي بدرجة بكالورويس لمنصب الرئيس والثانوية العامة على العضوية، بالإضافة إلى أنه يكون من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، بالإضافة إلى سداد المرشحين للمبالغ المتصلة بعضوية النادي، وأن يُوقع كل منهم إقرارًا بمسؤوليته عن كافة قراراته وتصرفاته خلال فترة المجلس.

وفيما يخص موانع الترشح، أكد النصر السعودي في بيانه الرسمي، أن اللاعبين والمدربين والحكام المزاولين للنشاط الرياضي ممنوعون من الترشح، بجانب العاملين في سلك القضاء ومن صدر بحقهم أحكامًا قضائية واجبة النفاذ في قضايا مخلة بالشرف والأمانة، ومن صدر بحقه قرار نافذ من وزارة الرياضة بمنعه من الترشح.

وجاء حل مجلس إدارة النصر السعودي، برئاسة صفوان السويكت، في وقت سابق السبت، بسبب مخالفات إدارية ومالية، وتكليف عبدالله الدخيل بتسيير أعمال النادي، وفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة.

وكشفت مصادر أنه سيتم ملاحقة رئيس النصر السعودي السابق، صفوان السويكت، ومجلس الإدارة قانونيا، إذا ثبت وجود أي هدر مالي، وأشارت إلى أن حل مجلس الإدارة لا يعني إبراء الذمة المالية.

وستشكل وزارة الرياضة لجنة لحصر ديون والتزامات النصر، لكنها لن تدفع أي مستحقات مالية تخص النادي، مع منع السويكت من الترشح لرئاسة النادي لفترة جديدة.

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