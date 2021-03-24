الكشف عن امتلاك مدرب الهلال السعودي السابق لملايين طائلة

يُعتبر الروماني أولاريو كوزمين من أشهر المدربين في منطقة الخليج العربي، وقد عمل من قبل مع نادي الهلال السعودي، وحقق نجاحات رائعة.

وذكرت صحيفة “kanald” الرومانية أن الهلال السعودي ساهم في الثروة الكبيرة التي يمتلكها كوزمين، وأوضحت أنه لديه العديد من الشركات، بالإضافة إلى ذلك، فاز المدرب الروماني بثروة كبيرة من كرة القدم.

وأضافت أن مدرب الهلال السعودي السابق: “في العام الماضي، جلب كوزمين للصينيين أول لقب في التاريخ، وهو الذي حصل على 2.5 مليون يورو من أجله. في عام 2007 عرض عليه الهلال 1.2 مليون يورو، أي أكثر بكثير من الراتب الذي كان يمكن أن يتقاضاه في رومانيا، فيما أظهر “كوزمين” كفاءته من السنة الأولى، عندما فاز بلقب البطل، كما فاز بكأس الأمير مرتين”.

إنجازات مدرب الهلال السعودي السابق

وتولى كوزمين تدريب السد القطري، وحصد مدرب الهلال السعودي السابق على 2 مليون يورو في قطر، وفاز ببطولة، وفي عام 2011 توجه الفني الروماني إلى الإمارات، حيث درّب “العين” براتب 3 ملايين يوروـ وفاز بلقبين وكأس السوبر الإماراتي.

وانتقل مدرب الهلال السعودي السابق في عام 2013 إلى الأهلي الإماراتي، حيث بقي لمدة 4 سنوات، وفي البداية، كان يتقاضى راتبه السنوي 4 ملايين يورو، وبعد ذلك وصل في عام 2015 إلى 4.7 مليون يورو، وحقق المدرب الروماني لهم لقبين وكأس رابطة الإمارات العربية المتحدة وثلاث كؤوس سوبر، ونال من الفريق 6.5 مليون يورو.

وأنهت الصحيفة الرومانية تقريرها عن كوزمين: “حصل من جيانغسو سونينغ الصيني على 7 ملايين يورو في العام الماضي، وخلال 13 عامًا قام فيها بالتدريب خارج رومانيا، حصل “كوزمين” على ما لا يقل عن 60 مليون يورو من الرواتب وحدها، بالإضافة بالطبع لمكافآت الفوز بالمباريات والبطولات”.

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