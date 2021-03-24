جوميز يغازل جمهور الهلال السعودي خلال تناوله وجبة غذاء رائعة

نشر مهاجم نادي الهلال السعودي وهدافه المميز، بافتيمبي جوميز، رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، أظهر من خلالها ارتداءه بدلة تحمل اللون الأزرق والأبيض، وهو ما يشبه شعار وقميص ناديه.

وقال محترف الهلال أثناء تناوله وجبة الغداء: “عندما تتم دعوتك لتناول الغداء، ويُعرض عليك حلوى رائعة، لكن اللون الذي ترتديه يذكرك بأهدافك حتى لا تغيب عن بالنا أبدًا”.

ويُعتبر جوميز من أهم المحترفين الذين مروا على نادي الهلال طوال تاريخه، وهو الهداف التاريخي للفريق في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

هداف الهلال

ويحتل بافتيمبي جوميز صدارة هدافي الهلال والدوري السعودي هذا الموسم برصيد 18 هدفًا، بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه.

وكان الهلال قد فاز على القادسية في الجولة الماضية في الدوري السعودي، ويتصدر المسابقة برصيد 48 نقطة بفارق 3 نقاط عن الشباب، بعد مرور 24 جولة.

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