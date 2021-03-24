يوفنتوس يدرس إقالة بيرلو ويحدد المرشحين لخلافته

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن إدارة نادي يوفنتوس تدرس إقالة المدرب أندريا بيرلو، بعد تراجع أداء ونتائج الفريق تحت قيادته بشكل ملحوظ خلال الموسم الحالي.

لماذا تدرس إدارة يوفنتوس إقالة بيرلو؟

وتعرّض يوفنتوس لسلسلة من الإحباطات خلال هذا الموسم؛ بعد خروجه من دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا ضد بورتو البرتغالي، وهي البطولة التي تعد من أولويات إدارة البيانكونيري.

كما ابتعد يوفنتوس من سباق المنافسة على الدوري الايطالي؛ بتراجعه للمركز الرابع في جدول ترتيب الكالتشيو، وبفارق 10 نقاط كاملة عن المتصدر إنتر ميلانو، لتتبخر أحلام السيدة العجوز بشكل كبير في تحقيق اللقب العاشر على التوالي.

وبحسب صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، فإن إدارة يوفنتوس تفكر بشكل جدي في إقالة بيرلو (41 عامًا) بعد نهاية الموسم الحالي 2020/21، والتعاقد مع مدرب جديد في الميركاتو الصيفي 2021 يناسب طموحات النادي.

وأشار تقرير الصحيفة الإيطالية إلى أن إدارة يوفنتوس لن تقيل المدرب الشاب قبل نهاية الموسم، إلا إذا تعرّض الفريق لصدمة كبيرة، وفي هذه الحالة سيتولى مساعد بيرلو الحالي، إيجور تيودور قيادة البيانكونيري مؤقتًا.

وذلك لأن الوضع المالي للسيدة العجوز لا يسمح حاليًا بالتعاقد مع أحد الأسماء الكبيرة في عالم التدريب، على غرار الألماني يورجن كلوب (ليفربول)، والإسباني بيب جوارديولا (مانشستر سيتي).

ولذلك حددت إدارة البيانكونيري عددًا من مدربي الدوري الايطالي لخلافة بيرلو، ويأتي من بينها المدير الفني لـ لاتسيو، سيموني إنزاجي، ونظيره في أتالانتا، جيان بييرو جاسبريني.

واختتمت الصحيفة الإيطالية تقريرها بأن، المدير الفني السابق، ماسيمليانو أليجري يعد أحد الخيارات المطروحة بقوة، ولكن علاقته السيئة مع نائب الرئيس بافيل نيدفيد، والمدير الرياضي فابيو باراتيتشي، قد تقف عائقًا أمام عودة المدرب المخضرم لقيادة اليوفي مرة أخرى.

جدير بالذكر أن أندريا بيرلو قاد اليوفي في 40 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم حتى الآن؛ حقق الفوز في 26 لقاء، 8 تعادلات، و6 هزائم، سجل الفريق 83 هدفًا واستقبل 34.

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