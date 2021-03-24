يلتقي منتخب السعودية نظيره الكويتي في مباراة ودية ضمن يوم الفيفا يوم الخميس المقبل، الموافق 25 مارس الجاري، ومن المقرر إقامتها على الأراضي السعودية (ملعب مرسول بارك) بالرياض.

يحتل منتخب السعودية المركز الثاني في المجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 حيث يملك الأخضر في رصيده 8 نقاط من انتصارين وتعادلين، بينما يتصدر أوزبكستان برصيد 9 نقاط.

بينما يتواجد منتخب الكويت في المركز الثاني بالمجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المزدوجة برصيد 10 نقاط من 5 مباريات خاضها “الأزرق” وحقق خلالها 3 انتصارات وتعادل وتعرض للخسارة في مباراة واحدة.

وسيخوض منتخب السعودية مواجهة ثانية مرتقبة ضد فلسطين في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 30 من شهر مارس الجاري، على استاد “مرسول بارك”.

بينما يخوض منتخب الكويت مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي ضد السعودية يوم الخميس 25 مارس وثم ملاقاة لبنان في يوم الإثنين 29 من ذات الشهر، بينما سيكون على موعد مع أستراليا والأردن في التصفيات الآسيوية يومي 3 و11 من شهر يونيو القادم.

موعد مباراة السعودية والكويت فى يوم الفيفا والقنوات الناقلة

سيحين موعد مباراة السعودية والكويت مساء يوم الخميس المقبل فى تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة السعودية والكويت الودية على القناة الرياضية السعودية الاولي، ويتولي مهمة التعليق على المباراة المعلق الرياضي السعودي “فهد العتيبي”.

جدير بالذكر ان مباراة السعودية والكويت الأخيرة كانت فى كأس الخليج العربي بالجولة الأولي، والتي شهدت فوز الأزرق بنتيجة 3-1، فى اللقاء الذي جمعهم يوم 27-11-2019 على ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل فى قطر.