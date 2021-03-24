يلتقي منتخب المغربي مع نظيره الموريتاني فى منافسات الجولة الخامسة والقبل الأخيرة من دور المجموعات فى تصفيات كأس امم افريقيا يوم الجمعة القادمة، الموافق 26 مارس 2021، على الملعب الأولمبي (نواكشوط).

يتواجد منتخب المغرب فى المجموعة الخامسة والتي تضم كل من منتخبات (منتخب موريتانيا – منتخب بوروندي – جمهورية افريقيا الوسطي).

يدخل منتخب المغرب المباراة فى صدارة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط، جمعهم من ثلاث انتصارات، وتعادل وحيد، ويحتاج منتخب أسود الأطلس الى الخروج من مباراته أمام موريتانيا بنقطة واحدة للتأهل رسمياً الى نهائيات كأس أمم أفريقيا بالكاميرون الصيف القادم.

على الجانب الآخر يحتل منتخب موريتانيا المركز الثاني بترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، جمعهم من تعادلين، وفوز وحيد، وتعرض لهزيمة واحدة، وسيسعي فى مباراته امام ضيفه المغربي للخروج بالثلاث نقاط لضمان تأهله كثاني مجموعته.

ويحتل منتخب بوروندي المركز الثالث فى المجموعة برصيد 4 نقاط، وفى المركز الأخير يأتي منتخب جمهورية افريقيا الوسطي برصيد ثلاث نقاط.

موعد مباراة المغرب وموريتانيا فى تصفيات كأس امم افريقيا والقنوات الناقلة

سيحين موعد مباراة المغرب وموريتانيا مساء يوم الجمعة القادمة فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة المغرب وموريتانيا على قناة بي إن سبورت 4 بصوت المعلق الرياضي الليبي “محمد بركات”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس كونكت، وقناة بي إن سبورتس الفرنسية 2.

جدير بالذكر ان مباراة المغرب وموريتانيا بالجولة الاولي من تصفيات كأس امم افريقيا قد انتهت بالتعادل السلبي، فى المباراة التي اقيمت بينهما يوم 15-11-2019 على المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله.