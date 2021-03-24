يواجه منتخب الجزائر نظيرة المنتخب الزامبي فى منافسات الجولة الخامسة والقبل الأخيرة من دور المجموعات فى تصفيات كأس امم افريقيا يوم الخميس المقبل، الموافق 25 مارس 2021، على ملعب ليفي مواناواسا.

يتواجد منتخب الجزائر ومنتخب زامبيا بالمجموعة الثامنة بجانب كل من منتخبي (زمبابوي – بوتسوانا).

يدخل منتخب الجزائر المباراة منفرداً بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، جمعهم من ثلاث انتصارات، وتعادل وحيد، ويبتعد عن أقرب ملاحقيه منتخب زمبابوي بفارق 5 نقاط كاملة، ليضمن بذلك تأهله كأول مجموعته الى بطولة كأس امم افريقيا بالكاميرون 2022.

على الجانب الآخر يدخل منتخب زامبيا اللقاء فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد 3 نقاط، جمعهم من فوز وحيد، وتعرض لثلاث هزائم، وسيسعي لإلحاق الهزيمة الأولي لمحاربي الصحراء مستغل عامل الارض من اجل الحفاظ على فرصه فى التأهل.

موعد مباراة الجزائر وزامبيا فى تصفيات كأس امم افريقيا والقنوات الناقلة

سيحين موعد مباراة الجزائر وزامبيا مساء يوم الخميس المقبل فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعوية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة الجزائر وزامبيا على قناة بي إن سبورت 3 بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تنقل ايضا على قناة بي إن سبورتس كونكت، وقناة بي إن سبورتس الفرنسية 2.

جدير بالذكر ان مباراة الجزائر وزامبيا بالجولة الاولي من تصفيات كأس امم افريقيا قد شهدت فوزاً عريضاً لمحاربي الصحراء بخماسية نظيفة، فى المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب مصطفي تشاكر يوم 14-11-2019.