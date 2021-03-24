اخبار ليفربول اليوم..سيناريو مكان مباراة لايبزيج لن يتكرر مع ريال مدريد

لن يضطر ريال مدريد لخوض مباراته في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام ليفربول في أبريل المقبل خارج الديار بعدما قالت الحكومة الإسبانية اليوم الثلاثاء إنها سترفع الحظر المفروض على رحلات الطيران القادمة من بريطانيا في نهاية الشهر الجاري.

وبدأت القيود في ديسمبر بسبب مخاوف بشأن سلالة جديدة من كوفيد-19 في بريطانيا مما أجبر أتليتيكو مدريد على خوض مباراته على أرضه في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي في بوخارست.

واضطر ريال سوسيداد لمواجهة مانشستر يونايتد في تورينو بدلًا من لعب المباراة في مسقط رأسه في سان سيباستيان في ذهاب دور 32 للدوري الأوروبي.

كما خاض ليفربول مباراتيه في ثمن النهائي أمام لايبزيج الألماني على ملعب بوشكاش آرينا في عاصمة المجر بودابست بسبب القيود المفروضة من الحكومة الألمانية على الطيران الإنجليزي.

لكن الحكومة الإسبانية أعلنت الآن أنها سترفع القيود في 30 مارس مما يعني أن ريال يمكنه استقبال ليفربول في السادس من أبريل.

ويمكن لغرناطة أيضًا أن يستضيف مانشستر يونايتد في ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي في الثامن من أبريل.

وخسر أتليتيكو مباراته على “أرضه” أمام تشيلسي في بوخارست 1-صفر وودع البطولة بالهزيمة 3-صفر في مجموع المباراتين بينما خسر ريال سوسيداد 4-صفر أمام مانشستر يونايتد في تورينو وودع الدوري الأوروبي.

وفرضت دول أخرى قيودًا مماثلة على رحلات السفر من بريطانيا مما اضطر مانشستر سيتي وبوروسيا مونشنجلادباخ لخوض مباريات في دور الستة عشر في بودابست وهو ما فعله ليفربول ولايبزيج.

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