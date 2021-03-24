يستقبل منتخب ليبيا نظيرة المنتخب التونسي فى منافسات الجولة الخامسة والقبل الأخيرة من دور المجموعات فى تصفيات كأس امم افريقيا يوم الخميس المقبل، الموافق 25 مارس 2021، والتي تقام على ملعب شهداء بنينا.

يتواجد منتخب ليبيا ونظيره التونسي فى المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لكأس امم افريقيا بالكاميرون 2022، الى جانب كل من منتخبي (تنزانيا – غينيا الإستوائية).

بدخل منتخب تونس المباراة فى صدارة ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 10 نقاط، جمعهم من ثلاث انتصارات، وتعادل وحيد، ويأتي منتخب غينيا الإستوائية وصيفاً برصيد 6 نقاط، ويتواجد المنتخب التنزاني ثالثاً برصيد 4 نقاط، بينما يتزيل منتخب ليبيا المجموعة برصيد 3 نقاط.

وسيسعي منتخب نسور قرطاج الى تحقيق الفوز مضيفه الليبي للتأهل كأول مجموعته وللحفاظ على سجله بالتصفيات خالي من الهزائم، فى المقابل يستهدف منتخب ليبيا حصد النقاط الثلاثة من أجل الإبقاء على فرصه فى التأهل.

موعد مبارة ليبيا وتونس فى تصفيات كأس امم افريقيا والقنوات الناقلة

سيحين موعد مباراة ليبيا وتونس مساء يوم الخميس المقبل فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة ليبيا وتونس على قناة بي إن سبورت 4 بصوت المعلق الرياضي المغربي “جواد بدة”، كما تنقل المباراة ايضا على قناة بي إن سبورتس كونكت، وبي ان سبورتس الفرنسية 1.

جدير بالذكر ان مباراة ليبيا وتونس بالجولة الاولي فى تصفيات كأس امم افريقيا قد شهدت فوزاً كاسحاً للمنتخب التونسي بنتيجة 4-1، فى المباراة التي اقيت بينهما يوم 15-11-2019 على الملعب الأولمبي حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية.