اخبار الاهلي اليوم..عودة وليد سليمان للتدريبات الجماعية، ومعلول يتخلص من الاصابة

أعلن النادي الأهلي عن جاهزية لاعبه وليد سليمان للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، وذلك بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية.

وكان سليمان قد غاب عن الأهلي بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية في مباراة الفريق التي خيم عليها التعادل السلبي أمام البنك الأهلي في يناير الماضي.

وقال أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الثلاثاء إن سليمان جاهز من الناحية الطبية للمرحلة المقبلة، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها، وانتظامه في التدريبات الجماعية.

وأضاف أن وليد بات بإمكانه التواجد مع الفريق، واضعًا أياه تحت تصرف الجهاز الفني، قبل السفر إلى السودان لمواجهة المريخ، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

من جهة أخرى قال أبو عبلة إنه على تواصل مستمر مع سهيل الشملي طبيب المنتخب التونسي، وذلك لمتابعة حالة مدافع الفريق المصاب علي معلول، ومتابعة آخر المستجدات حول البرنامج العلاجي الخاص به.

وأكد رئيس الجهاز الطبي بالأهلي أنه سيتم تقييم حالة معلول عقب العودة من تونس، قبل انتظامه في التدريبات الجماعية مع الفريق، في الوقت الذي أكد فيه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي عودة اللاعب يوم 30 مارس الجاري من تونس.

وكان معلول قد تعرض للإصابة خلال مباراة الفريق المصري أمام بايرن ميونخ الألماني في قبل نهائي كأس العالم للأندية بالعاصمة القطرية الدوحة في فبراير الماضي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة بعد خوضه 11 مباراة، بفارق ست نقاط خلف الزمالك متصدر الترتيب والذي خاض 14 مباراة.

وستكون أول مباراة للأهلي بعد نهاية التوقف الدولي، أمام مضيفه المريخ السوداني في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا، والتي يحتل فيها الأهلي المركز الثاني برصيد سبع نقاط، بفارق ثلاث نقاط خلف سيمبا التنزاني متصدر المجموعة.

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