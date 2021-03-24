رسميًا | تشيزاري برانديلي يرحل عن فيورنتينا

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي اليوم الثلاثاء أن تشيزاري برانديلي استقال من منصب المدير الفني للفريق، وأرجع قراره إلى أنه يواجه “محنة شديدة”.

وذكر النادي في بيان بموقعه على الإنترنت :”برانديلي قدم استقالته اليوم الثلاثاء، وتقبل النادي قراره بمشاعر حزن عميق، معترفًا بأن الأسباب وراء رحيله تتجاوز كرة القدم.”

ورفض برانديلي، مدرب المنتخب الإيطالي السابق، مواجهة الصحافة عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام ميلان 2 / 3 أمس الأول الأحد.

وذكر برانديلي، الذي سبق له تدريب فيورنتينا بين عامي 2005 و2010، في خطاب نشره النادي :”هذه هي المرة الثانية التي أرحل فيها عن فيورنتينا. المرة الأولى لم تكن بقراري، لكن هذه المرة كانت بقراري. في الحياة، مثلما تكون هناك أوقات جيدة، تأتي لحظات مظلمة يمكن أن تلقي بظلالها عليك.”

وأضاف :”مررت بفترة شهدت محنة شديدة وهو ما يمنعني من الظهور بما يجب أن أظهر عليه.”

وتابع :”في الأشهر القليلة الماضية، نشأت بداخلي سحابة مظلمة، غيرت نظرتي للأمور. أتيت إلى هنا كي أقدم كل ما لدي، لكنني أشعر الآن بأن ذلك ليس ممكنًا وبالتالي قررت الرحيل من أجل مصلحة جميع المعنيين.”

وتحت قيادة برانديلي 63/ عامًا/، حقق الفيرق خمسة انتصارات مقابل عشر هزائم وستة تعادلات.

وكان برانديلي قد تولى تدريب الفريق خلفًا لجيوسيبي اياتشيني في نوفمبر الماضي، وهي الفترة الثانية له في تدريب الفريق.

ويحتل فيورنتينا المركز الرابع عشر في الدوري الإيطالي بفارق سبع نقاط أمام أقرب مراكز الهبوط، وذلك قبل عشر مراحل من نهاية المسابقة.

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