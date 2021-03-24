قرر الاتحاد المصري لكرة القدم غلق معسكر المنتخب الأول بسبب صورة لنجم ليفربول “محمد صلاح” من داخل المعسكر مع الفنانة المصرية “نوران خليل”.

ونشرت نوران خليل الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع انستقرام للتواصل الاجتماعي، وصحبتها بعبارة “صورة القرن”، لتثير الكثير من الجدل بسبب الإجراءات الاحترازية المفروضة على لاعبي المنتخب الأول لمنع انتشار فيروس كورونا، وفي مقدمتهم محمد صلاح الذي عانى من كورونا خلال تواجده الأخير في مصر.

وحُرم المنتخب المصري من خدمات محمد صلاح في معسكر نهاية عام 2019 بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال حفل زفاف شقيقه في محافظة الغربية.

ولم يلعب محمد صلاح أي مباراة مع منتخب مصر تحت قيادة المدرب الجديد “حسام البدري” الذي خلف المدرب المكسيكي خافيير أجيري عقب توديع الفراعنة أمام جنوب أفريقيا من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

وأصيب محمد صلاح أكثر من مرة أثناء منافسته مع ليفربول على صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي في سبتمبر وأكتوبر 2019 ليتم استبعاده من أول جولتين في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، لتسقط مصر في فخ التعادل مع كينيا وجزر القمر.

وفي الوقت الذي انتظر فيه الجميع تواجد صلاح في تشكيلة مصر في شهر نوفمبر 2019 للعب أمام توجو في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة هداف ليفربول والدوري الانجليزي بفيروس كورونا في حفل زفاف شقيقه وعودته إلى إنجلترا فور تعافيه.

بعد صورة القرن..محمد صلاح يتسبب في غلق معسكر منتخب مصر

لا يريد الاتحاد المصري تكرار الموقف نفسه بعزل محمد صلاح وباقي نجوم المنتخب كي لا تحدث غيابات مؤثرة في مباراتي كينيا وجزر القمر بختام تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، لهذا قرر غلق المعسكر على وجه السرعة فور انتشار صورة محمد صلاح مع الفنانة نوران خليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي “قررنا منع الزيارات لمعسكر منتخب مصر قبل السفر إلى كينيا، وذلك في أعقاب إجراء مسحات طبية لجميع أعضاء البعثة”.

وأضاف البيان “تفاديًا لأي اختلاط وتجنبًا لحدوث عدوى إلى أعضاء البعثة الذين ستثبت سلبية مسحاتهم تقرر غلق المعسكر”.

ويلعب منتخب مصر أمام مضيفه الكيني مباراة الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا 2021 يوم الخميس الموافق 25 مارس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتعتلي مصر صدارة المجموعة السابعة بجدول ترتيب تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 برصيد ثماني نقاط بفارق الأهداف عن جزر القمر الثاني، وتحتل كينيا المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وستسعى لتحقيق الفوز أمام رفاق صلاح لاستعادة آمالها في التأهل من جديد.