صفقات برشلونة | وكيل جارسيا يعطل الصفقة بشروط جديدة!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أزمة جديدة تواجه برشلونة في صفقة مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، إيريك جارسيا.

وبحسب صحيفة “إل موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فإن الصفقة تعقدت في الساعات الأخيرة، بسبب وكيل أعمال جارسيا، إيفان دي لا بينيا، بعدما قام بفرض شروطًا جديدة؛ أبرزها طلب زيادة في راتب موكله.

ويأتي ذلك بعدما زعمت تقارير صحفية مؤخرًا، بأن الصفقة قد حُسمت وأن جارسيا (20 عامًا) سيكون ضمن صفقات برشلونة في الميركاتو الصيفي 2021، لا سيما أن مانشستر سيتي فشل في التوصل لاتفاق لتجديد عقد المدافع الإسباني.

وينتهي عقد جارسيا مع مانشستر سيتي في الصيف المقبل بعد نهاية الموسم الحالي 2020/21، مما يعني أن انضمام المدافع الإسباني لصفوف برشلونة لن يكلف النادي الكتالوني رسوم انتقال في حالة نجاح الصفقة.

ماذا قدم إيريك جارسيا مع مانشستر سيتي هذا الموسم؟

وظهر جارسيا في 10 مباريات فقط بمختلف المسابقات مع مانشستر سيتي هذا الموسم 2020/21؛ بواقع 4 في الدوري الانجليزي الممتاز، 3 دوري أبطال أوروبا، 2 كأس الاتحاد الانجليزي، ومباراة واحدة في كأس الرابطة الانجليزية، بمجموع 693 دقيقة فقط.

بينما شارك المدافع الشاب في 33 مباراة بقميص السيتيزنز بجميع البطولات منذ تصعيده للفريق الأول في صيف 2019، وذلك بعد انضمامه لفريق تحت 18 عامًا للسكاي بلوز في يوليو 2017 من أكاديمية الشباب في نادي برشلونة (لا ماسيا).

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