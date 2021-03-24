توقعات باستبعاد فان دايك من كأس أمم أوروبا 2020

قال فرانك دي بور مدرب هولندا إنه لا يتوقع جاهزية القائد فيرجيل فان دايك للمشاركة في بطولة أوروبا لكرة القدم هذا العام لكن عودته في أي توقيت ستكون “إضافة رائعة” للفريق.

وخضع فيرجيل فان دايك لجراحة لعلاج إصابة خطيرة في الركبة في أكتوبر وقال يورجن كلوب مدربه في ليفربول في وقت سابق هذا الأسبوع إن قلب الدفاع لن يلحق على الأرجح ببطولة أوروبا المقررة في يونيو حزيران.

وقال دي بور في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء ردًا على أسئلة الصحفيين عن تصريحات كلوب “أتفهم رغبته في عدم ممارسة أي نوع من الضغوط على فيرجيل وكذلك نحن.

“برنامج تعافيه يسير وفق الخطة، نعلم أنه تتبقى له ثمانية أسابيع، لا أعلم إذا كان ذلك كافيا لمشاركته في بطولة أوروبا.

“تحدثت إليه، سيعود قريبًا إلى التدريبات لكن قد يواجه انتكاسة، تأخره لأسبوع أو لأسبوعين قد يعني أنه لا يستطيع المشاركة مع ليفربول هذا الموسم.

“ربما يقولون دعونا نركز على الموسم المقبل وهو أمر يجعل اللاعب يشعر براحة أكبر .. أنا سعيد بأنه يسير على الطريق الصحيح.

“أي شيء يستطيع المساهمة به مع ليفربول أو منتخب هولندا سيكون إضافة رائعة، لا أضعه في خططي حاليًا لكن حال عودته من الإصابة سيكون شيئًا رائعًا للمنتخب”.

وقال دي بور، الذي يستهل فريقه مشواره بتصفيات كأس العالم خارج الديار أمام تركيا غدًا الأربعاء، إنه لن يضع أي ضغوط على فان دايك للحاق ببطولة أوروبا.

وتابع “يجب أن يفعل ذلك بنفسه وأن يتحلى بالثقة، الأمر متروك له، عندما يحين موعد البطولة فانني ساتخذ قرارًا بشأنه”.

وأضاف المدرب الهولندي “لكن دعوه الآن يركز على برنامج التعافي في سلام، يسير البرنامج وفق الخطة”.

يذكر أن فيرجيل فان دايك قد أصُيب في مباراة ليفربول أمام إيفرتون بديربي الميرسيسايد بقطع في الرباط الصليبي بالدوري الإنجليزي في أكتوبر 2020.

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