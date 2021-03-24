يواجه منتخب مصر نظيره الكيني فى منافسات الجولة الخامسة والقبل الأخيرة من دور المجموعات فى تصفيات كأس امم افريقيا 2021 يوم الخميس المقبل، الموافق 25 مارس 2021، والتي تقام على مركز موي الدولي الرياضي.

يتواجد منتخب مصر فى المجموعة السابعة بجانب كل من (منتخب جزر القمر – منتخب توجو – منتخب كينيا).

ويدخل منتخب الفراعنة مباراته أمام كينيا فى صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، بعد ان خاض 4 مباريات، حقق الفوز فى مبارتين، وتعادل فى مثلهم، ولم يتعرض لأي هزيمة، وسيسعي المنتخب المصري لتحقيق الفوز أمام مضيفه كينيا لحسم تأهله قبل الجولة الأخيرة.

على الناحية الاخري يحتل منتخب كينيا المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط، جمعهم من ثلاث تعادلات، وخسر فى مباراة واحدة، ولا بديل له غير تحقيق الفوز أمام ضيفه المنتخب المصري اذا ما أراد مواصلة المنافسة والتأهل الى البطولة القارية.

ويتقاسم منتخب جزر القمر صدارة المجموعة مع المنتخب المصري بنفس عدد النقاط لكنه يأتي ثانياً بفارق الاهداف، وسيسعي الى الفوز على المتذيل منتخب توجو وخطف الصدارة فى المباراة التي ستجمع بينهم قبل مباراة مصر وكينيا.

واستعد منتخب مصر لمواجهتي كينيا وجزر القمر في الجولتين الخامسة والسادسة لتصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2022، تحت قيادة المدير الفني حسام البدري، وشهدت استعدادات منتخب الفراعنة مشاركة النجم محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي، الذي وصل إلى مصر مساء الاحد الماضي، وأجرى مسحة طبية جاءت نتيجتها سلبية.

موعد مباراة مصر وكينيا فى تصفيات كأس امم افريقيا والقنوات الناقلة

سيحين موعد مباراة مصر وكينيا الخميس المقبل فى تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة مصر وكينيا على قناة بي إن سبورت 4 ويتولي مهمة التعليق عليها المعلق الرياضي المصري “أحمد الطيب”، كما تنقل ايضا على قناة بي إن سبورتس كونكت.

يذكر ان مباراة مصر وكينيا فى الجولة الاولي بالتصفيات المؤهلة الى كأس امم افريقيا قد انتهت بالتعادل الايجابي بنتيجة 1-1، والتي اقيمت على ملعب برج العرب بالاسكندرية يوم 14-11-2019.