سوق الانتقالات | إيريك بايي يخشى فخ مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عما يفكر به مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي، إيريك بايي بشأن عرض إدارة النادي المطروح عليه في الوقت الحالي لتجديد عقده مع الشياطين الحمر.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن بايلي (26 عامًا) يعتبر تمديد عقده مع مانشستر يونايتد، مجرد خطوة من إدارة الشياطين الحمر لرفع قيمته السوقية، للحصول على أفضل سعر عند عرضه للبيع في الميركاتو الصيفي 2021.

ولم يظهر بايلي كثيراً هذا الموسم تحت قيادة المدير الفني لـ مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير، بالتزامن مع بدء الشياطين الحمر في مفاوضات معه لتمديد عقده موسم إضافي؛ وهو الأمر الذي جعل المدافع الإيفواري غير واثق من نوايا إدارة النادي الإنجليزي حيال هذه الخطوة.

حيث قال مصدر مقرب من اللاعب (لم يكشف عن اسمه) لشبكة سكاي سبورتس البريطانية: “إريك يحب النادي وجماهيره. عائلته مستقرة في مانشستر، ولا يحب شيئًا أكثر من قضاء باقي مسيرته في أولد ترافورد، ولكنه يشعر أن النادي يعامله بقلة احترام شديدة، وبصراحة لقد اكتفى”.

وأضاف: “إنه يشعر أنه مهما فعل ، لن يصبح أبدًا الخيار الأول لـ أولي (سولشاير). إنه يرى نفسه أنه جيد جدًا وصغير جدًا على أن يقضي وقته جالسًا على مقاعد البدلاء”.

ماذا قدم إيريك بايي مع مانشستر يونايتد هذا الموسم؟

شارك بايلي في 15 مباراة فقط بجميع البطولات مع مانشستر يونايتد هذا الموسم 2020/21؛ بواقع 8 في الدوري الانجليزي الممتاز، 3 الدوري الاوروبي (يوروبا ليج)، 3 كأس الرابطة الانجليزية، ومباراة واحدة في كأس الاتحاد الانجليزي، وذلك بمجموع دقائق 1222 دقيقة.

جدير بالذكر أن إريك بايلي انضم إلى الشياطين الحمر في صيف 2016، قادمًا من صفوف فياريال الإسباني نظير 34 مليون جنيه إسترليني، وشارك منذ ذلك الحين في 100 مباراة بمختلف المسابقات بقميص الفريق الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الانجليزي.

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