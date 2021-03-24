شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدي يعود إلى الأهلي في الصيف بفرمان موسيماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب عمار حمدي لاعب وسط الاتحاد السكندري لصفوف ناديه الأهلي خلال الميركاتو الصيفي عقب موسم إعارته الأول مع الفريق السكندري بناء على طلب من المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسمياني، المدير الفني لفريق الأهلي.

وأكد أحمد شوبير، نجم منتخب مصر والأهلي السابق، أن موسيماني قرر عودة عمار حمدي لصفوف الأهلي بداية من الموسم المقبل اقتناعا بقدراته الفنية داخل المستطيل الأخضر. وقال شوبير خلال برنانجه، لأهلي قرر عودة عمار حمدي، في نهاية الموسم الجاري، وعدم استكمال إعارته للموسم الثاني مع نادي الاتحاد السكندري، موسيماني، معجب بمستوى عمار حمدي، وكان يرغب في عودته في يناير الماضي.

وكان الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن محمود وحيد لاعب الفريق، سينتظم في التدريبات الجماعية بعد 3 أسابيع. وأكد رئيس الجهاز الطبي في الأهلي أن محمود وحيد يؤدي البرنامج العلاجي والتأهيل الخاص به بشكل منتظم، وقطع مرحلة جيدة في طريق العودة إلى المشاركة في المران الجماعي مع الفريق. وكان محمود وحيد قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة الجماعية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.