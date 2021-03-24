شكرا لقرائتكم خبر عن كم عدد أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر قبل مباراة كينيا المرتقبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي يحمل آمال جماهير مصر خلال لقاء الفراعنة أمام كينيا الخميس 25/3/2021 ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة للنهائيات بالكاميرون هذا العام، ويتمنى الكثير أن يسجل صلاح أهداف خلال هذا اللقاء استكمالا لمسيرة التفوق الدولي.

كم عدد أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر

خاض صلاح مع منتخب بلاده 62 مباراة دولية حتى الآن، أحرز خلالها 41 هدفا، محتلا المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر بعد حسام حسن وحسن الشاذلي.

وكانت الجماهير المصرية والكينية، استقبلت بعثة منتخب مصر التي وصلت مساء الثلاثاء 23/3/2021، استعدادا لمباراة كينيا المقرر إقامتها الخميس 25/3/2021، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية المؤهلة للنهائيات بالكاميرون هذا العام.

وحظي محمد صلاح على استقبال خاص من الجماهير التي استقبلته فور وصوله مع البعثة المصرية، وقامت الجماهير بترديد اسمه، وظهر في صوت الفيديو وأحد المشجعين يقول للنجم المصري العالمي، «مصر.. مصر.. محمد صلاح ابن بلدي». وعند مرور محمد صلاح من أمام الجماهير قاموا بالتصفيق والتشجيع للنجم العالمي.