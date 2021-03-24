شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقرر المشاركة مع المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جيمس بيرس الصحفي الإنجليزي المختص بأخبار ليفربول، لا يوجد خلافات بين محمد صلاح يورجن كلوب بسبب استبداله في المباريات الاخيرة، وصلاح يريد المشاركة مع المنتخب المصري في الأولمبياد، لكن مما لا شك فيه أن ذلك سيؤثر على فريق ليفربول بشكل كبير، لذلك يجب أن تتم عقد جلسة بين اللاعب وكلوب لمناقشة هذا الأمر.

وقال إنه لا مساس بيورجن كلوب في ليفربول، خلال تصريحات تليفزيونية، الجميع بالنادي يسانده بنسبة 100%، ومهما حدث خلال الموسم الحالي سيستمر مع الفريق في الموسم المقبل، محمد صلاح أحد القلائل الذين ظهروا بشكل مميز مع ليفربول في هذا الموسم، ولا أعتقد أنه سيترك ليفربول في الموسم القادم.

تابع: إذا لم يتأهل ليفربول لدوري الأبطال هذا الموسم، فسوف تختلف نوعية اللاعبين والصفقات القادمة للفريق، وأعتقد أنه سيكون هناك تركيز كبير على تدعيم خط الدفاع في ليفربول في الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد إصابة فان دايك.

وقال توماس جرونيمارك، المدرب المساعد ليورجن كلوب في ليفربول : "فلسفتي في رميات التماس مساعدة لكل الفرق التي قمت بتدريبها، وأعمل دائما في تدريبي على كيفية خلق مسافة، مع التركيز في الجوانب الدفاعية والهجومية، وتنفيذ أكثر من 50 طريقة مختلفة في لعب رمية التماس".

واستقبلت عدد من الجماهير المصرية والكينية بعثة منتخب مصر التي وصلت مساء الثلاثاء 23/3/2021، استعدادا لمباراة كينيا المقرر إقامتها الخميس 25/3/2021، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية المؤهلة للنهائيات بالكاميرون هذا العام.

وحظى محمد صلاح على استقبال خاص من الجماهير التي استقبلته فور وصوله مع البعثة المصرية، وقامت الجماهير بترديد اسمه، وظهر في صوت الفيديو وأحد المشجعين يقول للنجم المصري العالمي، «مصر.. مصر.. محمد صلاح ابن بلدي». وعند مرور محمد صلاح من أمام الجماهير قاموا بالتصفيق والتشجيع للنجم العالمي.