شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر لوزير الرياضية واللجنة المؤقتة: أهديكم عدم التجديد لـ فرجاني ساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجّه هاني شاكر، رئيس نقابة المهن الموسيقية، رسالة للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك.

وجاءت رسالة هاني شاكر، بعد فشل اللجنة المؤقتة بإدارة نادي الزمالك، في تجديد التعاقد مع التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، والذي ينتهي تعاقده مع النادي في نهاية الموسم الجاري.

وقال هاني شاكر، في تصريحات تليفزيونية إن عدم تجديد التعاقد مع فرجاني ساسي، أهديه إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي الأبيض، وأوقول لهم شوفوا الزمالك وصل لحد فين«.

وأضاف هاني شاكر :«وأهديهم أيضًا التفريط في مصطفى محمد، حيث تم بيعه إلى نادي جالاتا سراي التركي بمبلغ ضئيل جدًا، لا يتناسب مع كونه أفضل مهاجم افريقيا».

كان هاني شاكر قد ابدي استيائه لحل ثلاث مجالس إدارات ناديالزمالك، منذ 2005، في المقابل النادي الأهلي تم حل مجلسه عام 2013، رحلفيها طاهر أبوزيد، وزير الشباب والرياضة في ذلك الوقت، واستمر مجلس الأهلي كمجلس معين، للحفاظ على استقرار النادي، ونفس الامرحدث مع مجلس محمود طاهر».

وتمنى هاني شاكر ان يفعل المسئولين معالزمالك، مثلما ما حدث مع الأهلي، ولكن هذا يؤكد أن الكرة في مصر قطب واحد.