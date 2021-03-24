شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو ينتقد قناة الأهلي بعد الهجوم على حسام البدري : الإرهاب الإعلامي مرفوض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد أحمد حسام ميدو، المستشار الفني لنادي بيراميدز، قناة الأهلي بسبب هجومها ضد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن واقعة استدعاء أيمن أشرف مدافع الأهلي لمعسكر الفراعنة رغم إصابته.

وقال ميدو خلال تصريحاته المتلفزة في برنامجه، لغة الحوار الأفضل في مثل هذه الأمور، كل طرف له وجهة نظر سواء الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري أو الجهاز الفني للأهلي.

وأوضح أن الأمر المحزن، هجوم قناة الأهلي بهذه الطريقة على البدري،، قائلا: الإرهاب الإعلامي مرفوض، لا يجب الحديث قبل مباراة مهمة وحاسمة لمنتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وكانت قناة النادي الأهلي وجهت هجوما عنيفاَ ضد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول قبل 48 ساعة من مواجهة الفراعنة بالمنتخب الكيني، بمنافسات الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا 2022.

وقال الإعلامي أحمد سمير عبر شاشة قناة الأهلي: لا أؤمن بنظرية المؤامرة ولكن ما أراه هو عِند وتربص من الجهاز الفني لمنتخب مصر. وأوضح: الأهلي يعاني من أزمة شديدة في الجبهة اليسرى بعد إصابة على معلول ومحمود وحيد، ويبقى أيمن أشرف هو الحل الوحيد في مركز الظهير الأيسر في النادي الأحمر.

وأكمل: الأهلي أبلغ حسام البدري بإصابة أيمن أشرف عند استدعاء اللاعب لقائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر، وعلى الرغم من ذلك أصر البدري على حضور اللاعب المعسكر.

وواصل سمير: رغم إعلان طبيب منتخب مصر إصابة أيمن أشرف إلا أن البدري أصر على اشراكه في التدريبات أكثر من مرة لتتفاقم إصابة اللاعب. وأنهى تصريحاته متسائلاً: لا أجد تفسير للأمر سوى أنه تربص وعناد ورغبة في عرقلة مشوار الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.