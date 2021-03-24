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نوران خليل تدافع عن ظهورها مع محمد صلاح : لم أخترق الإجراءات ‏الاحترازية

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت المطربة الشابة نوران خليل، أنها لم تخترق الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس ، بالتقاطها صورة مع محمد صلاح، نجم الإنجليزي ومنتخب مصر.

وأضافت نوران خليل خلال تصريحات تليفزيونية:" أطلقت على الصورة لقب "صورة القرن"، لحبي الشديد للنجم المصري محمد صلاح، هو شخص متواضع ومحترم".

وواصلت:" أتدرب في صالة الجيمانزيوم التي قابلت خلالها محمد صلاح بالصدفة يومياً، وفوجئت به أماميي فتطلب منه التقاط صورة تذكارية ولم يمنعني أحد وقتها".

وأنهت تصريحاته:" الكثيرون التقطوا صور تذكارية مع محمد صلاح وهو متواضع ولم يرفض التقاط أحد الصور معه".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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