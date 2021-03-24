شكرا لقرائتكم خبر عن نوران خليل تدافع عن ظهورها مع محمد صلاح : لم أخترق الإجراءات ‏الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت المطربة الشابة نوران خليل، أنها لم تخترق الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، بالتقاطها صورة مع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر.

وأضافت نوران خليل خلال تصريحات تليفزيونية:" أطلقت على الصورة لقب "صورة القرن"، لحبي الشديد للنجم المصري محمد صلاح، هو شخص متواضع ومحترم".

وواصلت:" أتدرب في صالة الجيمانزيوم التي قابلت خلالها محمد صلاح بالصدفة يومياً، وفوجئت به أماميي فتطلب منه التقاط صورة تذكارية ولم يمنعني أحد وقتها".

وأنهت تصريحاته:" الكثيرون التقطوا صور تذكارية مع محمد صلاح وهو متواضع ولم يرفض التقاط أحد الصور معه".