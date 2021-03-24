شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب السولية فى قائمة كباتن الأهلي بعد قيادة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتدى عمرو السولية لاعب الأهلى شارة الكابتن في المنتخب الوطني وفقا لمبدأ الأقدمية الذى يتبعه الجهاز الفنى للفراعنة فى هذه المرحلة، وذلك بعد انضمامه إلى قائمة المنتخب الوطني التي تستعد لمواجهة كينيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، بعد الأداء المميز الذى قدمه مع الأهلي بالفترة الماضية.

ويعتبر عمرو السولية أحد العناصر الأساسية في تشكيل النادي الأهلي، وكان له دوراً حاسماً خلال الموسم الماضي عندما سجل هدفاً في فوز الأهلي بثنائية على الزمالك في نهائي القرن بدوري أبطال أفريقيا، ليحتضن دولاب البطولات الأحمر النجمة التاسعة بعد غياب، وخلال الموسم الجاري شارك السولية في 13 مباراة سجل خلالهم هدفاً وصنع هدفين.

وفى حال غياب عمرو السولية عن المباريات أو عدم مشاركته بشكل أساسى سيكون خليفته أحمد حجازى ومحمد الننى ومحمد صلاح على الترتيب، وفقا لمبدأ الأقدمية أيضا، في ارتداء شارة القيادة.

ويبلغ رصيد السولية من المباريات الدولية مع المنتخب الوطني 24 لقاء، ويعتبر من أقدم اللاعبين مشاركة مع الفراعنة ويحق له ارتداء شارة القيادة، حيث كانت المشاركة الأولى للسولية مع الفراعنة في 11 أغسطس 2010.

أما في النادي الأهلي فما زال أمام السولية الكثير لارتداء شارة قيادة الفريق الأحمر حيث جاء ترتيب كباتن القلعة الحمراء كالتالي:

محمد الشناوي، رامي ربيعة، أيمن أشرف، سعد سمير، وليد سليمان، محمد هاني، ثم عمرو السولية.

واختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري 28 لاعبا للدخول في معسكر مغلق، استعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر ، يومي 25 و29 مارس الجاري، بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.