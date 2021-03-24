شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا بوابة أبو جبل للعودة للتشكيل الزمالك أمام مولودية الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك، العودة لتشكيلة فريقه من جديد، من خلال المشاركة في المباريات الودية التي ينوي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق إقامتها، خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وبالتالي سيكون قريب من التواجد في تشكيلة مباراة مولودية الجزائر المقرر لها يوم 3 إبريل المقبل، في العاصمة الجزائرية بملعب 5 يوليه، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا حال تألقه بالوديات.

واستقر جهاز الزمالك على خوض مباراة ودية أمام سيراميكا الجمعة المقبل فى السابعة مساءً، وأكد أسامة نبيه المدرب العام أن الجهاز الفني سيناقش خلال الساعات المقبلة إمكانية خوض ودية ثانية بخلاف مباراة سيراميكا.

وأستغل محمد أبو جبل استبعاده من قائمة منتخب مصر، استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر المقرر لها 25 و 29 مارس الجاري، في التصفيات الأفريقية، ليخوض تدريبات إضافية منفردة عقب التدريب الجماعي للزمالك حيث يحرص علي خوض التدريبات الإضافية تمهيدا لعودته مرة أخرى للتشكيل الأساسي للفريق، بعدما أشاد البرازيلي ارتور اوليفيرا مدرب حراس مرمي الزمالك بالمستوى الفني والبدني لحارس الزمالك.

ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز في مباراتي دور المجموعات أمام كل من مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي مع خسارة مولودية الجزائر امام الترجي التونسي في المباراة الأخيرة بدور المجموعات لضمان التأهل لدور الـ 8 من البطولة، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين ، فيما يحتل الترجي التونسي الصدارة بالمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط بينما يحتل فريق مولودية الجزائر المركز الثاني برصيد 8 نقاط وأخيرا تونجيث السنغالي برصيد نقطة واحدة.