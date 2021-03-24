شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: مواجهة كينيا خارج الأرض أسهل وهذا تشكيل المنتخب الأنسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق العشرى، مدرب نادى طلائع الجيش السابق، أن مواجهة المنتخب أمام كينيا ستكون أسهل من المباراة الماضية التى انتهت بالتعادل، ولا بد من احترام المنافس للفوز عليه حسم التأهل.

وقال طارق العشرى، خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "المنتخب تجاوز التعثرات التى سقط بها في بداية التصفيات بالتعادل مع كينيا وجزر القمر، وحسام البدرى ضم أفضل العناصر المتألقة فى الفترة الحالية فى هذا المعسكر".

وعن التشكيل الأنسب للمنتخب قال طارق العشرى: لا خلاف على وجود الشناوى كحارس أساسى أمام كينيا، ومحمد هانى وعبد الله جمعة الأنسب للظهرين في حالة غياب أيمن أشرف مع وجود حجازى والونش فى قلب الدفاع، والننى وطارق حامد الأفضل حاليا في وسط الملعب وأمامهم محمد مجدى قفشة، بالإضافة إلى محمد صلاح وتريزيجيه اللى حاجزين الجناحين خلف مصطفى محمد المتألق والذى يقترب جدا من طريقة لعب عمرو زكى".

وأوضح طارق العشرى: "بوكير توقع نجاحى في مجال التدريب عندما كان يدربنى في الاتحاد السكندرى، وساعدنى جدا وكان منظم وبيحب العمل والنجاح، وكنت حريصا على متابعة الدورى الألماني حتى أتعلم منه".