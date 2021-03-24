شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر تجميد مفاوضات ظهير المصري ويحسم صفقة "كريم" النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على تجميد صفقة كريم العراقي ظهير أيمن فريق المصري البورسعيدي خلال الفترة الحالية بعدما اقتربوا من حسم صفقة كريم فؤاد ظهير أيمن فريق النجوم المُعار لأنبي.

وكان ظهير المصري مُرشح بقوة لارتداء قميص الأهلي خلال ميركاتو الصيف المقبل وفتح معه الاهلي خطوط اتصالات بالفعل عبر وكيل أعماله قبل أن يُقرر مسئولو الأهلي تجميد الصفقة.

ويرى مسئولو القلعة الحمراء إنه من الأفضل ضم ظهير النجوم حتى لا يتم التعاقد مع أي لاعب من النادي المصري تجنباً للصدام الجماهيري، وبات انتقال كريم فؤاد للأهلي أمراً شبه مؤكداً في ظل حصول النادي على موافقة مكتوبة من اللاعب بالرغبة في اللعب للقلعة الحمراء وهي الرغبة التى سيستغلها مسئولو النادى.

وطلب المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني ضم أكثر من صفقة للفريق في عدة مراكز يأتي في مقدمتها ، تدعيم الجبهة اليُمنى وكذلك اليسرى لذا فتح مسئولو القلعة الحمراء خطوط إتصالات مع كريم العراقي في البداية عن طريق وكيل أعماله قبل أن يقرر مسئولو القلعة الحمراء تجميد الصفقة وتتجه بوصلة المفاوضات لضم ظهير النجوم المُعار لإنبي حيث توصل الاهلي لاتفاق مع اللاعب بالانتقال للقلعة الحمراء الصيف المقبل.