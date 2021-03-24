شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد: وكيل فرجانى ساسى منعه من التوقيع على عقود التجديد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين السيد، حارس مرمى فريق الزمالك السابق، كواليس مفاوضات أيمن يونس رئيس اللجنة التنفيذية السابق بالقلعة البيضاء مع الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق، من أجل تجديد تعاقده الذى سينتهى بنهاية الموسم الجارى.

وأكد حسين السيد، فى تصريحات له لقناة الزمالك: "أيمن يونس عقد ما يقرب من 3 جلسات مع فرجانى ساسى، ووافق اللاعب على التجديد، بعد أن تم الاتفاق على كافة بنود التعاقد، ثم تم تحديد جلسة لتوقيع العقود، وحينما حضرنا تلك الجلسة وجدنا ساسى يصطحب وكيله مهند عون، الذى رفض توقيع اللاعب على العقود".

وأضاف حسين السيد: "وكيل فرجانى رفض الاتفاق الذى تم مع اللاعب، وطلب أضعاف المبلغ الذى كان تم الاتفاق عليه"، لافتًا إلى أن ضخامة المبلغ الذى طُلب لا يدع مجالا للتفاوض أو المناقشة فيه.

واستطرد حارس الزمالك السابق أن هناك بعض اللاعبين لم يماطلوا فى التجديد للزمالك، على رأسهم محمود عبد الرزاق شيكابالا الذى وقع دون النظر لقيمة العقد، ومحمود جنش، مشيرًا إلى أن مماطلة يوسف أوباما كانت بسبب وكيله "الشاطر".

وانتقد حسين السيد أسعار اللاعبين فى الدورى بالوقت الحالى، مؤكدًا أن الأسعار مبالغ فيها بشكل كبير جدًا، واللاعبون أصبحوا يطلبون مبالغ خرافية.