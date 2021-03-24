شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: كورونا كان بيحطلى التشكيل مع المصرى وتمت إقالتى من الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق العشرى، مدرب نادى طلائع الجيش السابق، أنه لم يفشل مع النادى المصرى والظروف الصعبة التى واجهها هي من تسببت في عدم نجاحه مع النادى البورسعيدى.

وقال طارق العشرى خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "لم أفشل مع النادى المصرى لأن الظروف كلها كانت ضدى، وكل اللاعبين اتصابوا بفيروس كورونا، وفيروس كورونا كان بيحطلى التشكيل".

وأضاف طارق العشرى: "قررت الحصول على فترة راحة بعد الفترة العصيبة التي مريت بها وبعد الظروف المرضية وإصابتى بفيروس كورونا، وطلائع الجيش قدم أداءً مميزًا أمام الزمالك والأهلى في كأس مصر الموسم الماضى، ولكن عدم التوفيق وراء تراجع النتائج".

وتابع طارق العشرى: "كورونا كان مستقصدنى فبعد المصرى أصيب 8 لاعبين أساسيين بكورونا في الجيش على رأسهم محمد بسام والحارسين الاحتياطيين، وخسرنا بعض المباريات بأخطاء اللاعبين وأخطاء فردية".

وأوضح طارق العشرى: "إدارة الطلائع وجهت لى الشكر بعد التمرين وتقبلت ذلك بصدر رحب ولكن صدمت بصراحة، وكنت أحتاج مزيدا من الوقت مع طلائع الجيش لإعادة الفريق للانتصارات وأنا من نوعية المدربين اللى بتبان بصماتها بعد فترة، وبصمتى كانت واضحة مع كل الأندية التي توليت تدريبها، والأندية فاكرة أنى موقوف عن التدريب وده غير صحيح لأن الطلائع هو من أقالنى".