شكرا لقرائتكم خبر عن سموحه يختتم معسكره القاهرة بمواجهة طلائع الجيش اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الفريق الكروى الأول لسموحة معسكره المغلق بالقاهرة اليوم بمواجهة طلائع الجيش بستاد جهاز الرياضة العسكرى بعدما واجه أول أمس إنبى واستطاع الفوز عليه بهدفين نظيفين.

ويحاول أحمد سامى كسر حالة الملل الذى صاحب اللاعبين بسبب فترة التوقف الحالية التي تمتد لمدة 20 يوم بسبب ارتباط المنتخب بلقائى كينيا وجزر القمر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022 ، بالإضافة لتأهيل اللاعبين العائدين من الإصابة والغائبين عن المشاركة في المباريات .

يحتل سموحه المركز السابع بجدول الدورى برصيد 22 نقطة من 15 مباراة خاضها الفريق بالمسابقة فاز فى 4 وتعادل 10 وخسر لقاء وحيد أمام الزمالك أحرز لاعبوه 22 هدفا ومنى مرماه بـ15 هدفا .

من ناحية أخرى قال المهندس فرج عامر، رئس نادى سموحة، إن حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بسموحة، سينتقل إلى أحد أندية القمة أو ناد برتغالى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف فرج عامر، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة ON، أن حسام حسن ليس مطروحا نهائيا على النادى الأهلى فى الفترة المقبلة، نافيا وجود علاقة بزيارة رئيس النادى الأهلى، بشراء حسام حسن من سموحة.

وأشار إلى أن قيمة حسام حسن، 40 مليون جنيه، وأى نادى سيطلب اللاعب بهذا المبلغ سيوافق على بيعه له، متابعا: "قبل نهاية أبريل هنعلن عن حسام حسن هيروح فين.. والزمالك اشترى 2 مهاجمين بـ23 مليون جنيه، وباتشيكو كان طالب حسام حسن لأنه أفضل مهاجم فى مصر".