شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب منتخب تونس: 3 أسابيع تفصل معلول عن العودة للملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سهيل الشملي، طبيب منتخب تونس، أنه اتفق مع الجهاز الطبي بالنادي الأهلي على عودة علي معلول في تونس حتى يتماثل للشفاء، قائلا: "اتفقنا مع الأهلي أن يغادر علي معلول تونس وهو جاهز للمشاركة، والأهم لنا كمنتخب أو للأهلي أن يتحسن اللاعب سريعا".

علي معلول كان أصيب مع الأهلي في كأس العالم للأندية، خلال مواجهة بايرن ميونخ، التي خسر فيها المارد الأحمر بهدفين نظيفين، وتجددت الإصابة مرة أخرى بعدما كان قريبا من العودة للمشاركة.

وقال سهيل فى تصريحات تليفزيونية مع برنامج مساء أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي مدحت شلبي: "علي معلول يخضع لعلاج بالأوكسجين المضغوط، وبدأ السباحة والنتائج ممتازة".

وأوضح طبيب المنتخب التونسي أن معلول يتبقى في برنامجه العلاجي حوالي 3 أسابيع، موضحا أن إصابة معلول تجددت بسبب التسرع في عودته للملعب".

وكشف السهلي أن الإصابة العضلية إذا أصيب بها لاعب يجب أن يعود بالتدريج، خاصة أن الأندية الكبيرة تخوض مباريات كثيرة".