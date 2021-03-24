شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى: العين الإماراتى لا يتفاوض مع أحمد سيد زيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المصرى أيمن الرمادى، المدير الفنى لنادى عجمان الإماراتى، حقيقة وجود مفاوضات من قبل نادى العين الإماراتى مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول بنادى الزمالك، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأضاف الرمادى فى تصريحات تليفزيونية أنه لا توجد مفاوضات من نادى العين مع "زيزو" فى الوقت الحالى، وإن كل ما يقال حول هذا الأمر ليس له أساس من الصحة.

وتحدث الرمادى عن حسين الشحات لاعب فريق الأهلى، مؤكدًا أن الشحات قدم موسما رائعا مع العين الإماراتى، وفى الموسم الثانى هبط مستواه ولم يكن بنفس المستوى الذى ظهر به فى موسمه الأول.

وأكد أفضل مدرب عربى فى الدورى الإماراتى أنه من الصعب أن يعود حسين الشحات إلى العين خلال الموسم المقبل، لافتًا إلى أن العين لن يدفع قيمة مالية كبيرة في تلك الصفقة، كما أنه لن توجد مفاوضات من الأساس مع اللاعب.

وعن عروض التدريب فى مصر، أكد الرمادى أنه تلقى عرضًا فى الموسم الماضي لتدريب فريق مصر للمقاصة، لافتًا إلى أن الرخصة الأفريقية أصبح غير معمول بها في أندية آسيا.

وحصد أيمن الرمادي جائزة أفضل مدرب بالإمارات، في دوري الخليج العربي، عن شهر يناير الماضى، بعدما نجح عجمان في تحقيق فوزين مهمين، نقلاه إلى منطقة الأمان على لائحة الترتيب في "دورينا".

وفاز أيمن الرمادي بجائزة أفضل مدرب بعد منافسة مع مهدي علي مدرب شباب الأهلي، والبرازيلي أودير هيلمان مدرب الوصل.