شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: الأهلي قرر عودة عمار حمدى ويضع أحمد عبدالقادر تحت المنظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير، نجم الأهلى الأسبق، موقف النادى الأهلى من لاعبيه المعارين بعد المستوى المتميز الذين ظهروا به مع أنديته في بطولة الدوري المصري.

وقال الإعلامى أحمد شوبير خلال برنامجه "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الأهلى قرر نهائيا عودة عمار حمدى المعار إلى الاتحاد السكندرى موسمين ولكن يحق للأهلى قطع الإعارة بعد عام، وموسيمانى شاور عليه وطلب عودته فى يناير ولكن الخطيب رفض إعادته وذلك لاتفاقه مع الاتحاد بالإضافة إلى أنه أحد نجوم سيد البلد".

وأوضح شوبير: "أحمد عبد القادر ماشى بشكل جيد مع سموحة وتحت المنظار بشكل جيد حتى يتم الحكم عليه، وهناك حالة من الرضا على المستوى الذى يقدمه هذه الفترة، ومن الممكن أن يتم السماح له باستكمال إعارته مع سموحة موسم كمان أو أن يعود نهاية الموسم".

وأضاف أحمد شوبير: "أحمد ياسر ريان فيه كلام عن وجود عروض له من أوروبا ويسير على خطى مصطفى محمد، والأهلى قرر الاستماع للعروض الرسمية فقط، أو إعادته في نهاية الموسم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 3 أبريل المقبل، بالعاصمة السودانية.