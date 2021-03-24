شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى المنياوى: ثابت البطل انضم للزمالك قبل انتقاله للأهلى بـ"لعبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجّر صبرى المنياوى، نجم الزمالك والإسماعيلى الأسبق، مفاجأة بشأن الراحل ثابت البطل أحد أشهر حراس الكرة المصرية والأهلى، مؤكدًا أن البطل قام بالتوقيع لنادى الزمالك واستمر مع الفريق تحت 20 عامًا لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، قبل أن يرحل وينتقل للقلعة الحمراء.

وأضاف صبرى المنياوى، خلال تصريحات له لقناة الزمالك، أنه رغم أهلاوية ثابت البطل إلا أنه وقع للزمالك وتواجد لمدة تقرب من 3 أشهر، ثم قام الأهلى بحيلة "لعبة" نجح عن طريقها فى رحيل الحارس الأسطورى عن صفوف قلعة ميت عقبة لينضم للشياطين الحمر.

وعن المقارنة بين ثابت البطل وإكرامى الشحات، أكد صبرى المنياوى أنه من وجهة نظره ثابت البطل أفضل من إكرامى، لافتًا إلى أن عصام الحضرى يعد من أفضل الحراس فى تاريخ الكرة المصرية لما حققه من إنجازات.

وتحدث المنياوي عن بداياته في عالم الساحرة المستديرة في جيل السبعينيات والثمانينيات، قائلاً: "تواجدت في الأهلي عاما ونصف العام بينهم سنة لم أحصل خلالها على راتب وعندما حصلت على مقابل كان 6 جنيهات بدل انتقال لأنهم لم يكن يعرفون أنني من البدرشين".

وأضاف: "انتقلت بعدها للزمالك وحصلت وقتها على بدل انتقال قدره 15 جنيهاً، وحصلنا على 1500 جنيه مكافأة للحصول على بطولة الدوري 1978 ونفس المبلغ في الموسم التالي بعد تحقيق كأس مصر".

وتابع: "رحلت عن الزمالك وتوجهت إلى الإمارات للمشاركة في البطولات العسكرية هناك لتأمين مستقبلي ورغبتي في الزواج بعدما وصلت إلى سن 25 عاماً ووقتها لم أملك مليمًا لأن الأموال التي كنا نحصل عليها قليلة للغاية".

وأوضح أنه في كل عام كان يعود للزمالك لاستكمال مشوار الدوري لأنه كان ينهى البطولات هناك مبكراً وظل الأمر لمدة عامين حتى أنه في الثالث لم يلق قبولاً داخل الأبيض مما دفعه للانتقال إلى الإسماعيلي بعد مشاركة والده القرار رغم اعتراض أقاربه على القرار، خاصة أن الدراويش وقتها في موسم 81 كان مهددًا بالهبوط.

وقال: "عندما انتقلت للإسماعيلي في عام 1982 حصلنا وقتها على رابع الدوري وبعدها ثالث في الدوري بعد معاناة الفريق من الهبوط في موسم 1981".