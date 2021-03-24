‏نجم المصرى بعد إجرائه عملية الرباط الصليبى: سأعود أقوى من ذى قبل

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القاهرة - سامية سيد - أعلن اللاعب إسلام أبو سليمة، نجم النادى المصرى البورسعيدى، عن إجرائه عملية الرباط الصليبى، أمس الثلاثاء، مقدما الشكر لمجلس إدارة وجمهور النادى المصرى، كذلك الشكر لعائلته التى كانت سندا له خلال الفترة الماضية.



إسلام أبو سليمة

وقال أبو سليمة، عبر حسابه على إنستجرام: "الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغى لجلال وجهه وعظيم سلطانه، فله الحمد وله الشكر ملء السماوات والأرض وما بينهما، تم بحمد الله اليوم إجرائى عملية الرباط الصليبى، شكرا مجلس إدارة النادى المصرى، شكرا جمهور النادى المصرى، شكرا لعائلتى الوقوف دائما معى، دمتم سند لى وبكم سأعود أقوى من ذى قبل".

وأوضح أبو سليمة أن العملية الأولى التى أجراها خلال وقت سابق كانت عبارة عن قطع فى وتر صابونة الركبة وليس الرباط الصليبى.





من ناحية أخرى، وافق على ماهر، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، على انضمام كريم العراقى ظهير أيمن الفريق للتدريبات الجماعية، فى إطار استعداداته للمواجهة الهامة أمام طلائع الجيش، فى الجولة السابعة عشر للدورى المقرر إقامتها فى الثالث من أبريل المقبل.

وكان على ماهر استبعد كريم العراقى خلال المباريات الأربعة الماضية نظرا لانشغال اللاعب بتمديد تعاقده مع الفريق ودخوله فى خلال حول المقابل المادى الذى سيحصل عليه مع الإدارة، وهو ما جعل المدير الفنى يفضل استبعاده لحين حسم أمره بشكل نهائى والاعتماد على علاء عطا الذى تعاقد معه النادى فى بداية الموسم.

وقد عقد على ماهر جلسة خاصة مع كريم العراقى هنأه فيها بتمديد عقده مع النادى وطالبه بضرورة الاجتهاد فى التدريبات من أجل العودة من جديد للتشكيلة الأساسية فى ظل اعتماده على لاعب أخر خلال الفترة الماضية، وهو ما تفهمه اللاعب جيدا مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده خلال فترة التوقف الحالية من أجل العودة للتشكيلة الأساسية.