شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازي يستقبل لاعبي المنتخب فى فندق الإقامة بـ كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل أحمد حجازي، المحترف بصفوف نادي اتحاد جدة السعودي، إلى فندق الإقامة بالعاصمة الكينية نيروبي، قادماً من السعودية، بعد صعوبة سفره من السعودية إلى مصر. وحرص أحمد حجازي على استقبال بعثة منتخب مصر في فندق الإقامة بالعاصمة الكينية نيروبي.

كما طلب مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري من مسئولى السفارة في كينيا توفير أمن خاص يرافق محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي والمتواجد ضمن بعثة الفريق فى كينيا.

واختار الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى 28 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعداد لمباراتى كينيا وجزر القمر، وضمت قائمة اللاعبين كلا من: محمد الشناوى - محمود عبدالرحيم جنش - محمد بسام - عامر عامر - محمد هانى - عمر جابر- أيمن أشرف – عبد الله جمعه - أحمد حجازي - محمود حمدي الونش - على جبر - أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم - محمد النني - عمرو السولية - طارق حامد - حمدي فتحي - محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - محمد فاروق - أحمد سيد زيزو - إسلام عيسي - مصطفى فتحي - محمد مجدى أفشة - مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - ومحمد شريف.