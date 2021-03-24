شكرا لقرائتكم خبر عن زكى عبد الفتاح: "أوسة" الأحق بالانضمام للمنتخب.. وأنصح مصطفى شوبير بالرحيل عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأسبق، إنه كان يتمنى انضمام محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة إلى صفوف المنتخب الوطني في المعسكر الحالي، استعداداً لمباراتي كينيا وجزر القمر ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف عبد الفتاح في تصريحات تليفزيونية: "عبد المنصف يقدم موسمًا رائعًا وفرض نفسه بقوة وكنت أرى أنه يستحق الانضمام للمنتخب كحارس ثان، كما كنت أتمنى انضمام أحد حراس المنتخب الأوليمبي إلى المنتخب الأول لاكتساب الخبرات في هذا المعسكر".

وتابع عبد الفتاح: "المنتخب الوطني اقترب من التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، لذلك كنت أُفضِل ضم عبد المنصف ومنحه الفرصة الكافية، بالإضافة إلى ضم حارس مرمى من المنتخب الأوليمبي ومنحه الفرصة في مباراة جزر القمر".

وأشاد زكي عبد الفتاح بقدرات مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأوليمبي، مشيرًا إلى أن مصطفى شوبير يتمتع بشخصية قوية وتنبأت له بمستقبل باهر منذ فترة طويلة، لكن مشكلته الكبرى هي أنه نجل أحمد شوبير. وأضاف: "أطالب مصطفى شوبير بالرحيل عن الأهلي للحصول على فرصة حقيقية في المشاركة، والخروج من ظل محمد الشناوي، فبالتأكيد فرص شوبير ستكون صعبة في وجود الشناوي".

وأشاد مدرب حراس المنتخب السابق بأحمد الشناوى حارس مرمى نادي بيراميدز، مؤكدًا أنه الأفضل في مصر حالياً وثاني أفضل حارس في تاريخ الكرة المصرية بعد إكرامي أسطورة حراسة مرمى النادي الأهلي والكرة المصرية الأسبق.

وأضاف أن أحمد الشناوي حارس مرمى ذا إمكانيات ومواصفات عالمية، وهو أفضل من قمت بتدريبه في المنتخب الوطني، وكنت أتمنى استمراره بصفوف الزمالك، مضفا: "كما أنصح محمد عواد حارس مرمى الزمالك بالرحيل عن النادى الأبيض حتى يتمكن من الحصول على فرصة حقيقية في المشاركة و إثبات جدارته بالعودة إلى صفوف المنتخب الوطني".