شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيبو: فيروس كورونا حرمنا من احتراف ناشئي الأهلي فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد بيبو، مدير قطاع الناشين بالنادي الأهلي، كواليس اجتماع لجنة التخطيط مع قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، مؤكدا أن الاجتماع كان للربط بين الإدارات الكروية داخل النادي ومتابعة المواهب في مختلف المحافظات، وتصعيد اللاعبين للفريق الأول وكل الأمور تصب عند أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي.

وقال خالد بيبو في تصريحات لبرنامج "الأشبال" على قناة الأهلي: "لولا كورونا كان من الممكن خروج لاعبين من قطاع الناشئين بالأهلي إلى أوروبا ولكن الظروف والقلق على الناشئين كان سببا في تأجيل خروج بعض اللاعبين من القطاع للاحتراف في أوروبا".

وأكمل: "هناك 10 لاعبين من ناشئى الأهلي معارين لأندية الدوري الممتاز، وكان من الممكن خروج لاعبين آخرين لولا الرغبة في الحفاظ على قوام فريق الشباب بالنادي".

وشدد: "الأهلي لم يوقف التدريبات الجماعية بفرق الناشئين رغم إلغاء مسابقات قطاع الناشئين من قبل اتحاد الكرة ، ووضعنا خطة لتجهيز اللاعبين حتى موعد عودة المسابقات".

وأضاف: "نخطط لإجراء الاختبارات في مختلف محافظات الجمهورية في الفترة القادمة، وهناك مواهب كثيرة في المحافظات نرغب في استقطابها للأهلي، وجاهزون لعودة المسابقات ولكن السؤال هل ستقام في رمضان أو يتم تأجيلها إلى ما بعد العيد؟".