القباني: علامات استفهام حول عدم انضمام أوباما ومحمد ابراهيم للمنتخب

ياسر رشاد - القاهرة - تعجبَ وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق من عدم انضمام يوسف أوباما لاعب الزمالك و محمد ابراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا إلى صفوف المنتخب الوطني خلال المعسكر الخاص بمباراتي كينيا و جزر القمر ضمن منافسات الجولتين الخامسة

و السادسة من تصفيات كأس الامم الإفريقية .

وأضاف القباني في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام

البدري استدعى لاعب واحد فقط في مركز صانع الألعاب وهو محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي ، فكان يجب ضم بديل له ، وأعتقد أن يوسف أوباما ومحمد ابراهيم هما الأنسب لهذا المركز ، وكانا يستحقا الإنضمام بدلاً من محمد فاروق و إسلام عيسى لاعبا بيراميدز .