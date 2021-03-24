هاني شاكر: كان هناك مخطط لإسقاط الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن حزنه الشديد، لما يحدث لنادي الزمالك في الفترة الحالية.

وقال هاني شاكر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم"

:"كان هناك مخطط لإسقاط نادي الزمالك، كيف يتم إيقاف رئيس نادي الزمالك، قبل مباراة مهمة في نهائي دوري ابطال افريقيا امام الأهلي ثم بعد ذلك يتم حل مجلس الإدارة".

وأضاف :"لو في مشاكل مع مرتضى منصور، يرحل هو، ولكن يستمر باقي المجلس، كلنا نعلم أن رحيل مرتضى، لأسباب اعلامية، وليس بسبب مخالفات مالية".

وتابع :"لماذا حتى الأن لم نرى المخلفات المالية، على الرغم من مرور 4 اشهر على حل مجلس الإدارة".