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هاني شاكر: الزمالك يدفع ثمن رحيل مرتضي منصور

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أن نادي الزمالك يدفع ثمن رحيل مجلس المستشار مرتضى منصور، في الفترة الماضية.

وقال هاني شاكر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في الجول" الذي

يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"نادي الزمالك يدفع ثمن رحيل مجلس مرتضى منصور، لا يوجد زملكاوي، راض عما يحدث لنادي الزمالك في الوقت الحالي".

وأضاف :"أتمنى عودة المجلس المنتخب لنادي الزمالك مرة اخرى لانقاذ النادي لما يحدث فيه حاليا".

وتابع :"لا احد يشكك في انتماء اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك في الوقت الحالي، ولكنهم لا يستطيعون ادراة النادي".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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