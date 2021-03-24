القباني: عبد المنصف يستحق الإنضمام للمنتخب وعامل السن ليس عائق

ياسر رشاد - القاهرة - قال وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق أن محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة يقدم موسماً رائعاً مع الفريق وكان يستحق التواجد بصفوف المنتخب الوطني في المعسكر الخاص بمباراتي كينيا و جزر القمر ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة

لتصفيات كأس الأمم الإفريقية .

وأضاف القباني في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : عامل السن دائماً ليس عائقاً أمام الأجهزة الفنية للمنتخب الوطني في اختيارات

اللاعبين ، فعصام الحضري انضم لقائمة المنتخب الوطني في كأس العالم 2018 رغم بلوغه سن الأربعين .

واختتم القباني : هناك العديد من العناصر التي كانت تستحق التواجد بمعسكر المنتخب مثل رامي صبري مدافع إنبي الذي يقدم آداءً مميزاً مع الفريق البترولي و نجح في تسجيل أكثر من هدف حاسم هذا الموسم .