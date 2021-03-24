طارق يحيى: نسعى لتكوين جيل جديد للزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - قال طارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك أنه يسعى لتكوين جيل جديد مميز من اللاعبين ليكون نواة للفريق الأول.

وأضاف يحيى في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : نعمل في الفترة الحالية كقطاع للناشئين على إعداد فريق متكامل لسد العجز

في الفريق الأول ، وسيتم تنظيم مباراة بين الفريق الأول وفريق الناشئين تحت إشراف باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول للوقوف على بعض العناصر المميزة ومن ثم تصعيدهم والإعتماد عليهم بدلاً من التعاقدات الخارجية التي لم ولن تفيد النادي .

واختتم يحيى : لدينا في قطاع الناشئين مجموعة مميزة من اللاعبين في مختلف المراكز ، وسيتم إعارتهم حتى يحصلون على فرصة حقيقية في المشاركة ثم العودة إلى الزمالك ، مثلما حدث مع مصطفى محمد حينما تمت إعارته إلى طنطا ثم طلائع الجيش ، حتى عاد إلى صفوف الزمالك وأصبح المهاجم الأول في مصر .