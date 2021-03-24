زكي عبد الفتاح: فخور بمستوى غزل المحلة هذا الموسم

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأسبق بآداء فريق غزل المحلة هذا الموسم تحت قيادة خالد عيد المدير الفني للفريق و أحد أبرز أبناء النادي عبر تاريخه.

وأضاف عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : غزل المحلة يسير بخطى ثابتة هذا الموسم ، وسعيد بالروح السائدة بين اللاعبين

والجهاز الفني ، وأتوقع إنهاء الموسم في مركز جيد .

واختتم عبد الفتاح : محمد فتح الله كماتشو مدافع غزل المحلة يقدم آداءً جيداً هذا الموسم و أتمنى حصوله على فرصة في الإنضمام للمنتخب الوطني في الفترة القادمة .