شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر : جمهور الزمالك «مجروح ومذبوح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن حزنه الشديد، بسب ما يمر به النادي في الوقت الحالي.

وقال هاني شاكر، في تصريحات تليفزيونية: «حزين للغاية بسبب ما يحدث لنادي الزمالك، لم أرى أي أصوات تنتفض من أجل النادي الأبيض، بعد ما ماحدث له قبل مباراة نهائي افريقيا».

وأضاف: «ما حدث للزمالك قبل نهائي افريقيا، يؤكد أن البعض، كانت لديه رغبة في خسارة الفريق للبطولة».

وذكر أن «الإعلام الرياضي، بيضحك على جمهور الزمالك بشعارات رنانة وكاذبة»، مضيفًا :«جمهور الزمالك مجروح ومذبوح، بسبب ما يحدث للنادي حاليًا».