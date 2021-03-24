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هاني شاكر : جمهور الزمالك «مجروح ومذبوح»

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن حزنه الشديد، بسب ما يمر به النادي في الوقت الحالي.

وقال هاني شاكر، في تصريحات تليفزيونية: «حزين للغاية بسبب ما يحدث لنادي الزمالك، لم أرى أي أصوات تنتفض من أجل النادي الأبيض، بعد ما ماحدث له قبل مباراة نهائي افريقيا».

وأضاف: «ما حدث للزمالك قبل نهائي افريقيا، يؤكد أن البعض، كانت لديه رغبة في خسارة الفريق للبطولة».

وذكر أن «الإعلام الرياضي، بيضحك على جمهور الزمالك بشعارات رنانة وكاذبة»، مضيفًا :«جمهور الزمالك مجروح ومذبوح، بسبب ما يحدث للنادي حاليًا».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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