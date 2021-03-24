شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد علاء : أتمنى العودة للأهلي.. وهذه حقيقة انتماء شقيقي للأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد علاء، مدافع طلائع الجيش، إنه يتمنى العودة للنادي الأهلي، عقب إنتهاء إعارته مع فريقه الحالي.

وأضاف أحمد علاء، خلال تصريحات تليفزيونية أن «موسيماني حفزني عقب مباراة الأهلي وطلائع الجيش الأخيرة في الدوري، وهو متابع جيد لكافة اللاعبين المعارين».

وتابع :«الإصابة أبعدتني عن الملاعب لمدة عام كامل، وأحاول أن أظهر بشكل جيد مع الطلائع، الفريق أيضا لم يكن موفقا في بداية الموسم، وهدفنا التواجد ضمن الأربعة الكبار».

وأكمل:«أنا تحت أمر النادي الأهلي، يتبقى 6 أشهر على انتهاء إعارتي، قبل إلى الأهلي ولكن لم يتواصل أحد معي من إدارة النادي حتى الآن».

وشدد :«متمسك بفرصتي مع الأهلي، رغم تواجد عدد من العناصر المميزة في مركزي، وقادر على المشاركة أساسيا حال عودتي للقلعة الحمراء، وأرفض الدخول في صفقات تبادلية».

كما نفر ما تردد ببعض وسائل الإعلام حول انتماء شقيقه محمود علاء، مدافع الزمالك، للأحمر، قائلا :«عائلتي جمعها تشجع الأهلي باستثناء أخي محمود، فهو زملكاوي منذ الصغر».