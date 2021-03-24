شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر : الكرة في مصر قطب واحد.. والزمالك مظلوم بدليل إقالة طاهر أبوزيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن حزنه الشديد، لما يحدث لنادي الزمالك في الفترة الحالية.

وقال هاني شاكر، في مداخلة تليفزيونية: «حزين للغاية لما يحدث لنادي الزمالك في الوقت الحالي، وكنت ارفض الظهور في وسائل الإعلام، بسبب ما يمر به نادي الزمالك لان الزمالك مظلوم».

وأضاف :«تم حل ثلاث مجالس إدارات للزمالك، منذ ٢٠٠٥، في المقابل النادي الأهلي تم حل مجلسه عام 2013، رحل فيها طاهر أبوزيد، وزير الشباب والرياضة في ذلك الوقت، واستمر مجلس الأهلي كمجلس معين، للحفاظ على استقرار النادي، ونفس الامر حدث مع مجلس محمود طاهر».

وتابع :«لماذا لم يفعل المسئولين مع الزمالك، مثلما ما حدث مع الأهلي، ولكن هذا يؤكد أن الكرة في مصر قطب واحد».