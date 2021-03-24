شكرا لقرائتكم خبر عن آخر استعدادات مولودية الجزائر قبل مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فريق مولودية الجزائر، استعداداته لمواجهة الزمالك يوم ٣ أبريل بالجولة الخامسة لدوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وخاض فريق المولودية بقيادة عبد القادر عمران المدير الفني، يوم الأحد الماضي مواجهة في دوري الرابطة المحترفة الجزائرية، أمام نصر حسين داي، في إطار الجولة التاسعة عشر من عمر البطولة.

وانتهت هذه المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، وبهذه النتيجة توقف رصيد المولودية عند ٢١ نقطة في المركز الثاني عشر، وله ٥ مؤجلات، حيث لعب ١٤ لقاء فقط، فاز في ٥ وتعادل في٦ مباريات، وخسر ٣ مواجهات، وسجل ١٦ هدف، واستقبل ١٢ هدف في مشواره ببطولة الدوري في بلاده.

وتتواصل استعدادات الفريق الجزائري لمواجهة أبطال ميت عقبه، بخوض لقاءين في الدوري، الأول أمام اتحاد العاصمة يوم ٢٦ مارس الجاري بالجولة الثانية عشر، كذلك مواجهة أمام جمعية أولمبي الشلفي يوم ٣٠ من نفس الشهر، في الأسبوع الثالث عشر من عمر مسابقة دوري الرابطة المحترفة الجزائرية.