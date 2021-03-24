تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكينيا في تصفيات الأمم الأفريقية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منتخب مصر يواجه نظيره المنتخب الكيني الخميس 25/3/2021، عند الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة قبل الأخير لتصفيات كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لنهائئات البطولة الأفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون هذا العام.

ويسعى المنتخب الوطني لحصد الثلاث نقاط لضمان التأهل خاصة وأنه يتصدر المجموعة برصيد 8 نقاط بفارق هدفا وحيدا عن حزر القمر المتساوي مع الفراعنة في النقاط.

وينتظر عشاق الساحرة المستديرة بفارغ الصبر هذا اللقاء المصيري والحاسم في مشوار مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، ومن ويبحث عشاق الساحرة على تردد قناة مكسبي المفتوحة التى تنقل المباراة

تردد قناة مكسبي المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكينيا 25/3/2021

القمر الصناعي : نايل سات

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

التردد: 11595

واستقبلت عدد من الجماهير المصرية والكينية بعثة منتخب مصر التى وصلت مساء الثلاثاء 23/3/2021، استعدادا لمباراة كينيا المقرر إقامتها الخميس 25/3/2021، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية المؤهلة للنهائيات بالكاميرون هذا العام.

وحظى محمد صلاح على استقبال خاص من الجماهير التى استقبلته فور وصوله مع البعثة المصرية، وقامت الجماهير بترديد اسمه، وظهر في صوت الفيديو وأحد المشجعين يقول للنجم المصري العالمي، مصر.. مصر.. محمد صلاح ابن بلدي. وعند مرور محمد صلاح من أمام الجماهير قاموا بالتصفيق والتشجيع للنجم العالمي.