شكرا لقرائتكم خبر عن الدغيثر.. «ماشي صح» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت اللجنة العامة لانتخابات الأندية فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي القادسية بنظام (القائمة)، وسيكون باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة القادسية مفتوحا لمدة 5 أيام اعتبارا من 15 حتى 19 شعبان الجاري، على أن تعقد الجمعية العمومية لتنصيب الرئيس 29 شعبان.

وكان رئيس نادي القادسية السابق مساعد الزامل، قد أعلن عن استقالته مع انطلاق الموسم الرياضي الجاري، وتم تكليف نائب الرئيس ناصر الدغيثر بتولي الرئاسة لحين انعقاد الجمعية العمومية للنادي.

وكشفت مصادر "الخليج 365" عن تحرك عدد من القدساويين لدعم احد المترشحين لرئاسة النادي خلال الفترة القادمة، من خلال عدد من الاجتماعات التي عقدت مع المرشح خلال الفترة الماضية وعلى إثرها سوف يقوم بتقديم أوراق ترشحه ولكنه في الوقت الحالي بصدد تشكيل مجلس إدارة. يذكر أن رئيس النادي المكلف ناصر الدغيثر، ساهم في استقرار النادي بشكل عام والفريق الكروي الذي يحتل المركز التاسع بـ31 نقطة، ووصوله لدور الـ8 في مسابقة كأس الملك ولا يزال يقدم عروضا قوية، كما ساهم الدغيثر في الاستقرار المالي وفي ضوء ذلك منحت له شهادة الكفاءة المالية، وينتظر دخول خزينة النادي 25 مليونا قيمة صفقات كمارا والغنام والخبراني، ولم يتوقف نادي القادسية عند هذا الحد بل ذهب بعيدا في إطلاق عدد من المساهمات الاجتماعية.