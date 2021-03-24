شكرا لقرائتكم خبر عن «الآسيوي» يحتفـل بـ «العقيـد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شهدت مدينة دير الزور التي تبعد 450 كم شمال شرق العاصمة دمشق، وتحديداً يوم 23 مارس 1989 ولادة أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم السورية وأميز المهاجمين في قارة آسيا؛ محترف النادي الأهلي عمر السومة.

وفرضت نجومية السومة عليه خوض غمار رحلة احترافية كروية امتدت لأكثر من 10 أعوام صال وجال خلالها في الكثير من ملاعب القارة الآسيوية التي كانت شاهدة على واحد من أشهر الهدافين في العقد الأخير.

وعند الحديث عن مهاجم من الطراز الرفيع كعمر السومة فلا بد من استعراض مسيرة رائعة على مستوى الأرقام والانجازات الجماعية والفردية التي حقهها النجم السوري في ميادين كرة القدم عبر العديد من المحطات المهمة التي خاض خلالها مسيرته الاحترافية.

وفي ذكرى ميلاده؛ يستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم مشوار عمر السومة الذي اشتهر بالكثير من النجاحات وتحديداً خلال سنوات تواجده في الملاعب السعودية مع النادي الأهلي وبعض المشاركات المميزة مع منتخب بلاده.

بدايات السومة

كانت في صفوف فريق الناشئين لنادي الفتوة حيث بدأت علاقته الوطيدة مع الشباك من سن مبكرة بتسجيله 29 هدفاً في مسابقة دوري تحت 18 سنة، كما شارك مع الفريق الأول في مسابقة الدوري موسم 2008 - 2009 واحتل المركز الثالث على مستوى صدارة الهدفين بتسجيله 17 هدفاً.

ولفتت نجومية «العقيد» الكبيرة أنظار فريق القادسية الكويتي الذي ظفر بخدماته وحقق معه الكثير من الإنجازات منها لقب الدوري وكأس الأمير وكأس ولي العهد وكأس السوبر، مرتين لكل منها.

لكن المحطة الأبرز للسومة كانت في صفوف الأهلي السعودي الذي تعاقد معه في عام 2014 وأهدى لجماهير الفريق «هاتريك» في الظهور الأول له وكان ذلك الحدث الذي يُسجل للمرة الأولى في تاريخ ملعب الجوهرة الكائن في مدينة جدة الساحلية.

ولم يكتف السومة بذلك بل أنهى موسمه الأول مع الأهلي متصدراً ترتيب هدافي الدوري برصيد 22 هدفاً وكان أحد العناصر البارزة في فوز الفريق بلقب بطولة كأس ولي العهد حيث سجل هدفاً من أصل 2 في شباك الهلال خلال المباراة النهائية. وبعد غياب عن منصات التتويج دام 32 عاماً قاد السومة فريقه الأهلي للفوز بلقب الدوري السعودي في موسم 2016 - 2017 بتسجيله 27 هدفاً، وواصل انجازاته ذلك العام الأسطوري بالتتويج بلقب كأس الملك وكأس السوبر ليضع الأهلي على قمة عرش الكرة السعودية.

هداف الدوري

لم يكن تحقيق السومة لقب هداف الدوري السعودي ثلاث مرات متتالية مجرد صدفة، لأن إمكاناته العالية أيضاً نصّبته هدافاً تاريخياً للمسابقة برصيد 127 هدفاً مع استمرار زيادته تلك الغلة الوفيرة هذا الموسم الذي زار الشباك فيه حتى الآن 10 مرات.

حلمه المونديالي

يأمل السومة بقيادة بلاده إلى العرس الكروي العالمي حيث يتصدر «نسور قاسيون» بالعلامة الكاملة ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، بعد أن حقق خمسة انتصارات على الفلبين (5-2) و(1-0) وعلى الصين (2-1)، وعلى المالديف (2-1)، وعلى غوام (4-0)، وسجل السومة خلال ذلك (7) أهداف محتلاً صدارة ترتيب الهدافين.